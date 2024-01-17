В компании заявили, что усиливают разработку нового спортивного роторного двигателя для своих будущих моделей. В конце прошлого года, Mazda уже представила концепцию нового спортивного купе, которое будет использовать этот двигатель.

Японский автопроизводитель объявил о создании дополнительного подразделения, которое будет заниматься разработкой нового двигателя. Об этом генеральный директор Mazda Кацухиро Моро объявил на Токийском автосалоне, когда компания представила концепцию Iconic SP.

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"Я очень счастлив и глубоко тронут всей той поддержкой и ободрением, которые я получил относительно концепции компактного спортивного автомобиля. С вашим поощрением мы запускаем группу по разработке роторных двигателей 1 февраля, чтобы приблизиться к этой мечте", - сказал он.

Однако, новый роторный двигатель будет не таким, который был установлен в легендарные RX-7 и RX-8. Дело в том, что Iconic SP использует роторный двигатель, как генератор для питания электродвигателей, которые вращают колеса, вместо того, чтобы приводить колеса в движение через традиционную трансмиссию. То есть, роторный мотор будет лишь частью гибридной установки.

Японский производитель автомобилей уже испытал эту технологию в гибридной версии небольшого внедорожника MX-30 R-EV, которую представили на том же Токийском автосалоне 2023, но этот вариант имеет односекционный роторный двигатель, именно поэтому можно предположить что инженеры Mazda создают двухсекционную версию.

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Сейчас уже можно уверенно сказать, что Mazda, ближе всего за последние годы приблизилась к выпуску спортивного автомобиля с роторным двигателем, хоть он и будет служить всего лишь в качестве "удлинителя хода".