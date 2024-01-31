Среднеразмерный кроссовер CX-70 будет представлен на американском рынке исключительно с гибридными двигателями.

Новичок 2025 модельного года имеет общую платформу с большим трехрядным кроссовером CX-90, но только пять мест. Как и другие новые Mazda, CX-70 получил двузначное цифровое обозначение своего буквенно-цифрового названия. Подобно тому, как Mazda CX-90 заменила CX-9 в прошлом году, и как CX-30 сменила маленький кроссовер CX-3 несколько лет назад, новая Mazda CX-70 заполняет место, покинутое среднеразмерным кроссовером CX-7 более десяти лет назад.

Интересно, что новая заднеприводная платформа предусматривает разные модели для разных рынков. Так, доступная в Украине Mazda CX-60 также продается в Европе и Японии. Самая большая семиместная Mazda CX-90 есть у дилеров в Украине и Северной Америки. На этой платформе также будет еще одна модель – Mazda CX-80, которая будет продаваться в Европе и Японии. Кроме того, в США продается еще и Mazda CX-50, но на прошлой, переднеприводной платформе.

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Кроссовер практически повторяет трехрядную модель СХ-90, даже по размерам отличия небольшие. В длину он достигает 5,1 метра при колесной базе 3,1 метра, то есть разница с CX-90 в считанных миллиметрах.

Отличается CX-70 от "девяностой" по измененной передней части кузова – решетка радиатора, большие боковые секции переднего бампера и черный декор вместо хрома. Салон у CX-70 и CX-90 одинаковый, отличается лишь отсутствием третьего ряда. Соответственно, CX-70 имеет более вместительный багажник, под полом которого есть дополнительная ниша для хранения.

Внутри CX-70 выглядит чрезвычайно похожим на CX-90, только без третьего ряда сидений. Фото: Mazda

Длинный центральный экран с диагональю до 12,3 дюйма расположен на приборной панели, как и в других внедорожниках Mazda. Очевидно, CX-70 будет иметь много стандартных функций CX-90, включая обивку из синтетической кожи, Amazon Alexa для голосовых команд, сиденья водителя с электроприводом, двери багажника с электроприводом и два порта USB-C для каждого ряда.

Красная кожа салона с черной акцентной полосой и контрастными красными швами на дверных панелях и рулевом колесе является эксклюзивом CX-70. Фото: Mazda

Новая модель имеет стандартный полный привод и 8-ступенчатую автоматическую коробкой передач. С CX-90 на CX-70 позаимствована подвеска на двойных рычагах и задняя многорычажная подвеска.

Ожидаются три варианта трансмиссии, все они будут гибридными. Будет доступна гибридная система, подключаемая к электросети, а также технология M Hybrid Boost (система мягкого гибрида 48 В),

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Большая платформа увеличивает грузовое пространство. Под полом показаны карманы для хранения зарядного кабеля или ценных вещей. Mazda отмечает, что задние сиденья с электроприводом должны улучшить комфорт пассажиров.

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CX-70 будет иметь те же функции безопасности, что и старшая сестра: автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, активный контроль полосы движения, адаптивный круиз-контроль, автоматический дальний свет и напоминание о пассажирах на задних сиденьях.

Относительно цены, Mazda пока ее не раскрывает. Эксперты прогнозируют, что кроссовер в США будет стоить от 35 000 до 50 000 долларов, поскольку Mazda CX-90 2024 года стоит от 41 370 до 61 000 долларов, а Mazda CX-50 2024 года – от 30 000 до 45 000 долларов.