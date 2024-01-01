Mazda MX-5 перетворили на брутальний позашляховик

Знаменитий родстер перетворили на позашляховик. Про оригінальне авто розповіли на сайті focus.ua з посиланням на Cars and Bids.

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Екстремальний позашляховий тюнінг Mazda MX-5 першого покоління виконали в США. Спорткару в кілька разів збільшили кліренс та "взули" його в позашляхові 31-дюймові шини BF Goodrich, для яких знадобилися розширювачі арок. Крім того, замість переднього бампера встановили дуги, додали і захист днища.

Також привертають до себе увагу додаткові світлодіодні фари та кріплення для запасного колеса на кришці багажника.

Салон Mazda MX-5 Miata змінився менше. Усередині встановили спортивне кермо Momo, додаткові прилади та захисні дуги, які рятують при перевертанні. Авто оснащене кондиціонером, круїз-контролем та електросклопідіймачами.

Звісно, позашляховий кабріолет Mazda MX-5 став важчим, тому його 1,8-літровий двигун доопрацювали. Його доповнили турбіною, що збільшило потужність з 128 до 195 к. с. Крім того, з’явився спортивний вихлоп.

Спорткар оснастили 6-ступінчастою механічною КПП від новішої Mazda MX-5 Miata, а також самоблокувальним диференціалом і повністю новою посиленою підвіскою. Нещодавно позашляховик Mazda продали за $13 500.