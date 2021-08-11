Низенькому спорткару навіть не збільшували дорожній просвіт!

Іноді ентузіасти модифікують звичайні легкові автомобілі для того, аби вони могли пересуватись бездоріжжям. Найпершою зміною для таких проєктів є встановлення нових компонентів підвіски для збільшення кліренсу. Особливо це потрібно спорткарам з невеликим кліренсом. Але Джоел Гат із США довів, що для позашляхових пригод ліфт підвіски потрібен не всім спорткарам.

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Певні модифікації, перед виїздом Mazda MX-5 на гірський перевал, все ж були проведені. Так, власник зняв з машини бічні спідниці (пороги) та підкрилки. Видалення підкрилків дозволило розмістити в колісних арках колеса з 27-дюймовими позашляховими шинами. Великі колеса додали пару сантиметрів до кліренсу родстера, але суттєво просвіт не збільшили.

У такому вигляді родстер вирушив штурмувати складну гірську трасу Імоджен-Пасс-роуд в Колорадо, яку вдається підкорити не кожному справжньому позашляховику. Джоел Гат каже, що просто хотів перевірити, як далеко він зможе заїхати на злегка модифікованому родстері.

Власник автомобіля був здивований, тим, що зумів завершити позашляховий маршрут, зіткнувшись лише з парою скрутних ситуацій на своєму шляху. Тепер власник Mazda MX-5 Miata вже збирається на підкорення наступного позашляхового маршруту на своєму мініатюрному спорткарі.