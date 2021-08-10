Рукаті "махінатори" з компанії Grind Hard Plumbing вирішили побудувати електричний позашляховик на основі Tesla Model 3, що, безумовно, є досить незвичним вибором для подібного проєкту. Ось що з цього вийшло.

Для втілення своєї ідеї автори звернулися до компанії Rich Rebuild, відомої своїми часто божевільними проєктами з електрокарами Tesla, такими як Tesla Cyberquad. Креатив розпочався з пошуку донора – ним став розбитий Tesla Model 3 у двомоторній конфігурації.

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Команда Grind Hard Plumbing почала наполегливо працювати над модифікацією підвіски та коліс, щоб підняти електромобіль над землею та зробити його придатним для бездоріжжя. Також у GHP було створено нові бампери, передній з лебідкою Badland Apex, порізано капот та додано освітлення.

Вже перший виїзд автомобіля на бездоріжжя приємно вразив творців позашляхового Model 3. Вони були вражені крутним моментом та чуйністю електричного двомоторного силового агрегату поза асфальтом.

Історія позашляхового Tesla Model 3, схоже, лише розпочалась, оскільки команда планує додати “повноцінний каркас безпеки, стійку для запасних шин та намет на даху, щоб зробити найкращу позашляхову Tesla”.