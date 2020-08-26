Про справжній квадроцикл Tesla зараз відомо не багато, лиш його назва Cyberquad. Про цю іграшку Ілон Маск лиш мимохідь обмовився на презентації пікапа Cybertruck, мовляв, "а ще ми працюємо над електричним квадроциклом". Та фанатам вдалось розгледіти на фото та відео достатньо, аби змайструвати власну версію техніки, не чекаючи виходу справжнього квадроцикла.

Автор каналу Rich Rebuilds використав для свого проекту шасі та раму Yamaha Raptor 700 та електричний мотор Zero Motorcycles. Саморобний Tesla Cyberquad обійшовся недешево, будувався більше 300 годин, але врешті повністю задовольнив свого творця.

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На квадроцикл Yamaha Raptor з бензиновим мотором блогер спочатку планував просто встановити електропривід, однак це виявилось складніше, ніж передбачалось. Врешті блогер придбав розбитий електробайк марки Zero та інтегрував його силовий агрегат у квадроцикл. Базуючись на зображеннях та відео з презентації Cybertruck, дизайнер розробив для квадроцикла гранчастий корпус.

Репліка вийшла шалено динамічною – з місця до 97 кілометрів на годину квадбайк прискорюється за 3,9 секунди. Відчайдухи наважились розігнатись на чотириколіснику до 165 кілометрів на годину.



Характеристики Cyberquad компанія Tesla досі тримає в таємниці. За словами Ілона Маска, двомісний квадроцикл стане додатковою опцією для покупців пікапа.

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