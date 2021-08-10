Рукастые "махинаторы" из компании Grind Hard Plumbing решили построить электрический внедорожник на основе Tesla Model 3, что, безусловно, является довольно необычным выбором для подобного проекта. Вот что из этого вышло.

Для воплощения своей идеи авторы обратились к компании Rich Rebuild, известной своими часто безумными проектами с электрокарами Tesla, такими как Tesla Cyberquad. Креатив начался с поиска донора – им стал разбитый Tesla Model 3 в двухмоторной конфигурации.

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Команда Grind Hard Plumbing начала упорно работать над модификацией подвески и колес, чтобы поднять электромобиль над землей и сделать его пригодным для бездорожья. Также GHP создали новые бамперы, передний с лебедкой Badland Apex, порезали капот и добавили освещение.

Уже первый выезд автомобиля на бездорожье приятно поразил создателей внедорожного Model 3. Они были поражены крутящим моментом и отзывчивостью двухмоторного электрического силового агрегата вне асфальта.

История внедорожного Tesla Model 3, похоже, только началась, так как команда планирует добавить “полноценный каркас безопасности, стойку для запасных шин и палатку на крыше, чтобы сделать лучшую внедорожную Tesla”.