Низенькому спорткару даже не увеличивали дорожный просвет!

Иногда энтузиасты модифицируют обычные легковые автомобили для того, чтобы они могли передвигаться по бездорожью. Самым первым изменением для таких проектов является установление новых компонентов подвески для увеличения клиренса. Особенно это нужно спорткарам с небольшим клиренсом. Но Джоэл Гат из США доказал, что для внедорожных приключений лифт подвески нужен не всем спорткарам.

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Определенные модификации, перед выездом Mazda MX-5 на горный перевал, все же были проведены. Так, владелец снял с машины боковые юбки (пороги) и подкрылки. Удаление подкрылков позволило разместить в колесных арках колеса с 27-дюймовыми внедорожными шинами. Большие колеса добавили пару сантиметров до клиренса родстера, но существенно просвет не увеличили.

В таком виде родстер отправился штурмовать сложную горную трассу Имоджен-Пасс-роуд в Колорадо, которую удается покорить не каждому настоящему внедорожнику. Джоэл Гат говорит, что просто хотел проверить, как далеко он сможет заехать на слегка модифицированном родстере.

Владелец автомобиля был удивлен тем, что сумел завершить внедорожный маршрут, столкнувшись только с парой сложных ситуаций на своем пути. Теперь владелец Mazda MX-5 Miata уже собирается на покорение следующего внедорожного маршрута на своем миниатюрном спорткаре.