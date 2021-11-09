Mazda дуже постаралася максимально приховати новинку, але підігріла інтерес до прем'єри CX-50, що запланована на 15 листопада. У новому відео-тизері видно лише проблиски кросовера, але навіть за ними ви можете отримати уявлення про те, на що чекати.

Ще на початку жовтня автовиробник нарешті виклав свій план на майбутнє - і це майбутнє принесе до США три нові кросовери. Згодом з'являться два великі кросовери, CX-70 і CX-90, щоб заповнити прогалини в модельному ряді бренду. Першим, однак, є новий CX-50, який Mazda показала на короткому відео в соцмережі в понеділок. Також в Mazda підтвердили дату прем’єри автомобіля 15 листопада.

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Звичайно, оскільки ми говоримо про тизер, він не розкриває всього автомобіля. Тим не менш, є кілька ключових деталей, які можна розгледіти на основі коротких проблисків, і ми можемо винести деяку інформацію на основі того, що Mazda заявила минулого місяця. Фактично можна сказати, що це справді Mazda CX-50, оскільки автовиробник повідомляв, що виробництво автомобіля розпочнеться в Алабамі у січні 2022 року.

There is always a new terrain. The journey begins 11/15. pic.twitter.com/YV3sRDPN2K — mazdacanada (@mazdacanada) November 8, 2021

На північноамериканському ринку з'являться дві силові установки нової лінійки: чотирициліндровий гібрид, що підключається, і рядний шестициліндровий двигун з турбонаддувом. Останній призначений для і моделей CX-70 і CX-90.

Сам тизер також натякає на гібридні технології, фокусуючись на природі та проголошуючи: "Завжди є нова місцевість". Крім того, що з його новим кросовером він трохи більше схиляється до деяких позашляхових здібностей, це звучить як жест у бік зеленішого шляху з електрифікацією.

Звичайно, це може бути і маркетинговий хід, за яким поки що не так багато технічної інформації. На щастя, щоб дізнатись істину, чекати залишилося не так багато.