Автомобіль кардинально змінить концепцію.

Японський седан Mazda 6 буде замінено моделлю нової генерації вже в першій половині 2022 року, повідомляє японське видання Spyder7.

Від попередниці нова Мазда 6 буде суттєво відрізнятись технічно. У неї буде задньоприводна архітектура з поздовжнім компонуванням двигуна (FR Large Architecture). Відповідно до світової моди на електрифікацію, новинка матиме гібридні версії усіх двигунів. Це будуть як звичайні гібриди, так плаг-ін версія, яка заряджається від розетки. Трохи пізніше вийде і повністю електрична версія.

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Експерти пророкують, що у четвертого покоління Мазди 6 будуть рядні шестициліндрові мотори об`ємом 3.0 літри (хоча зараз – 2,0 та 2,5-літрові). Причому це може бути як бензиновий двигун, так і дизель. А от плагін-гібрид матиме 4-циліндровий мотор. Водночас у останнього варіанта буде батарея значної ємності, яка забезпечить пересування на електротязі на далеку відстань.

Аналогічну задньоприводну архітектуру та силові агрегати отримає наступне покоління кросовера Mazda CX-5, яка вийде в серію невдовзі після "шістки".