Автомобиль кардинально изменит концепцию.

Японский седан Mazda 6 будет заменен моделью новой генерации уже в первой половине 2022 года, сообщает японское издание Spyder7.

От предшественницы новая Мазда 6 будет существенно отличаться технически. У нее будет заднеприводная архитектура с продольной компоновкой двигателя (FR Large Architecture). Согласно мировой моде на электрификацию, новинка будет иметь гибридные версии всех двигателей. Это будут как обычные гибриды, так плаг-ин версия, которая заряжается от розетки. Чуть позже выйдет и полностью электрическая версия.

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Эксперты предсказывают, что у четвертого поколения Мазды 6 будут рядные шестицилиндровые моторы объемом 3.0 литра (хотя сейчас – 2,0 и 2,5-литровые). Причем это может быть как бензиновый двигатель, так и дизель. А вот плагин-гибрид будет иметь 4-цилиндровый мотор. В то же время у последнего варианта будет батарея значительной емкости, которая обеспечит передвижение на электротяге на дальнее расстояние.

Аналогичную заднеприводную архитектуру и силовые агрегаты получит следующее поколение кроссовера Mazda CX-5, которая выйдет в серию вскоре после "шестерки".