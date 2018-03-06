Медичний огляд для водіїв в Україні в 2018 році зазнає змін. Опублікований нещодавно Міністерством охорони здоров’я проект наказу, в якому міститься перелік медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв, викликав чимало суперечок.

Насправді, медогляд для водіїв давно є суто формальною та корупційною процедурою. Довідку про проходження медичного огляду можна придбати в поліклініках, кіосках біля деяких сервісних центрів МВС, навіть замовити по Інтернету. Про реальне медичне обстеження мова не йде – наявність довідки для тих, хто вперше отримує посвідчення водія, відкриває нову категорію, або відновлює втрачені “права” давно стала суто корупційною складовою.

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Багатьох водіїв така ситуація влаштовувала, адже ціна довідки була невисокою – від 150 до 250 гривень, а її отримання не займало багато часу. Медична реформа, вірогідно, покликана змінити таку ситуацію. Тому й побачив світ проект наказу МОЗ з протипоказаннями для водіння.

Медичні протипоказання для управління транспортом:

Насправді список медичних протипоказань для управління транспортними засобами значно змінився. Також був змінений принцип градації по категоріям. В запропонованому МОЗ документі є лише дві градації – для приватного транспорту та для комерційного транспорту. В діючому зараз наказі окремо прописані вимоги до водіїв мотоциклів, автомобілів, вантажівок, автобусів, фур, трамваїв та тролейбусів.

В обох редакціях найбільша кількість обмежень стосується хвороб очей, але чинний документ забороняє керування легковими автомобілями у впидку, якщо штучний кришталик встановлено хоча б на одному оці, а нова редакція цей випадок не регламентує. Також чинна редакція забороняє сідати за кермо в разі порушення відчуття кольору, а нова редакція зазначає, що порушення відчуття кольору допускаються.

Чинна редакція забороняє сідати за кермо легкового автомобіля при будь якому порушенні функцій вестибулярного апарату, а в новій редакції таких обмежень немає. В існуючій редакції є пряма заборона на керування легковими автомобілями при наявності хронічних психічних захворювань і станів, що прирівнюються до них. Нова редакція містить чіткий список діагнозів таких захворювань.

Зараз заборонено керування легковим автомобілем людям, які страждають на цукровий діабет, виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, а також мають зріст менше 150 сантиметрів. В новій редакції такі нормативи відсутні. Також новий перелік хвороб дає лікарям більше свободи. При багатьох недугах та навіть інвалідності допуск до керування легковим автомобілем можливий в індивідуальному порядку.

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Отже, як бачимо, запропонована МОЗ нова редакція документу теоретично повинна спростити проходження медичного огляду та надати можливість керувати автотранспортом більшій кількості людей. Але існуюча зараз корупційна схема вигідна багатьом водіям та медикам. Як буде Міністерство охорони здоров’я боротись з такою ситуацією, поки невідомо. Немає навіть обґрунтування для подібних нововведень. Адже статистика ДТП, які виникли по вині непридатних до корування осіб за станом здоров’я, наразі відсутня.