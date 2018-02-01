Суперкар из Калифорнии получил "заряженную" спецверсию, которую выпустят очень ограниченным тиражом

Стандартная модель суперкара Rezvani Beast Alfa оснащается 2,4-литровым двигателем Honda с отдачей в 500 л.с., способным разогнать автомобиль до 97 км/ч за 3,2 секунды. Тем, кого такая динамика не впечатляет адресована спецверсия с названием Beast Alfa X Blackbird.

Кузов Rezvani Beast Alfa X Blackbird практически полностью выполнен из углеволокна

Новый “Зверь” (с англ. Beast) оснащается 2,5-литровым турбомотором, мощность которого составляет 710 л.с. Двигатель был создан с нуля на гоночных компонентах фирм Cosworth и Carillo. В пару ему определены на выбор покупателя две трансмиссии – шестиступенчатая МКПП и секвентальная трансмиссия собственной разработки Rezvani с таким же количеством передач. В таком исполнении суперкар способен разгонятсья от нуля до 97 километров в час всего за 2,9 секунды.

Двери Beast Alpha имеют схему открытия, получившую название Sidewinder – они сдвигаются в сторону направления движения

Спецверсия, названная в честь стратегического сверхзвукового самолета-разведчика Lockheed SR-71 Blackbird, будет выпущена в количестве пяти экземпляров. Стоимость каждого составит минимум $225 000.

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