Зайві "котли" майбутнім суперкарам та спорткарам AMG ні до чого, вважає керівник фірми Тобіас Моєрс.

Потужність та швидкість – одні з ключових характеристик усіх автомобілів з шильдою AMG. А сучасні технології дозволяють отримати величезну потужність з порівняно невеликих двигунів. Тож “навіщо платити більше”, подумали у AMG і вирішили відмовитись від V12.

Одним з останніх творінь німецьких інженерів, що заслуговують на життя у майбутньому є AMG GT 63 S, котрий оснащується 4-літровим V8 з подвійним турбонаддувом, що забезпечує йому 630 кінських сил потужності. У той же час S65 AMG з 6-літровим твін-турбо V12 продукує “лише” 621 к. с. Виграє V12 порівняно з V8 лише у крутному моменті, але його значно більша вага практично нівелює цю перевагу.

Це зовсім не означає, що у Штутгарті забудуть про V12 – хоча таких двигунів ми не побачимо в автомобілях AMG, деякі моделі Mercedes усе ще можуть оснащуватись такими моторами. Наприклад, такі двигуни цілком до снаги лімузинам Mercedes-Maybach.

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