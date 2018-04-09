Офіційні фото від BMW потрапили у мережу раніше запланованого часу. Вони показують, чого чекати від М2 з двигуном від М4.

Фотографії майбутнього гарячого купе BMW M2 Competition просочились в Інтернет з Австралії. Випадково чи ні, та це дає нам змогу роздивитись прийдешній спорткар у всій красі.

Офіційна презентація BMW M2 Competition має відбутись на автосалоні в Пекіні в кінці цього місяця. Та австралійський підрозділ BMW трохи випередив події.

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Нове спорткупе M2 замість 365-сильного турбо-мотора матиме новенький трилітровий агрегат з двома турбінами від M3 і M4, котрий забезпечить автомобілю 410 кінських сил потужності. За попередньою інформацією потужний двигун нової М2 буде скомбінований з семишвидкісною автоматичною трансмісією M-DCT, а ручна коробка передач, ймовірно, відійде у минуле.

Як видно на фото, нова М2 має дещо агресивніший вигляд, який посилюють чорні решітки радіатора. За інформацією BMWBlog, новинка отримає від M4 не лише двигун, а ще й крісла та дзеркала.

M2 Competition має стати на конвеєр у липні, а покупці зможуть отримати свої автомобілі ближче до кінця року.

Фото: BMW M2 Competition / BMW Australia

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