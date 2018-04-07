Покупка BMW 5-Series E39 "на бляхах" на первый взгляд кажется поступком логичным – быстрый и комфортный автомобиль за небольшие деньги, чего еще желать? Вот только с надежностью у этого BMW не все так радужно – об этом мы готовы рассказать подробнее.

BMW 5-Series E39 начали продавать в 1995 году. В конце 1999 модель пережила рестайлинг, а в 2003 была снята с производства, уступив место на конвейере кузову с заводским индексом E60. Сейчас на украинском рынке стоимость “честных” E39 начинается от 4 000 долларов и заканчивается на 12 000. Аналогичные автомобили на европейской регистрации стоят от 1 500 до 6 000 долларов. При этом предложений “на бляхах” в полтора раза больше.

Найти BMW 5-Series E39 в хорошем состоянии довольно сложно

Кузов BMW 5

Кузов BMW E39 можно назвать устойчивым к коррозии лишь относительно. Его защита от агрессивной окружающей среды немного лучше, чем у Opel Vectra B, Ford Focus или Mercedes-Benz W210. Но все же, экземпляры, пострадавшие от рыжей болезни встречаются. Наиболее подвержены коррозии задние колесные арки, “ноздри” капота, пороги и днище.

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Встречаются у BMW E39 и неполадки с силовыми частями кузова. У совсем старых, сильно поверженных коррозией автомобилей бывают проблемы с креплением заднего моста и со стаканами передних амортизаторов. Если первую проблему можно относительно недорого решить, установив «распорку» за 50-150 долларов и подварив стаканы, то реставрация креплений задней балки может обойтись значительно дороже. Прайс на сложные кузовные работы может перевалить 500-800 долларов.

Моторы БМВ 5

БМВ 5 в кузове Е39 обладала очень широкой линейкой бензиновых моторов, которая начиналась с двухлитрового силового агрегата мощностью 150 л.с. и заканчивалась самой мощной версий M5 с отдачей в 400 л.с. Были и дизельные модификации. Самая скромная из них развивала мощность в 136 л.с., а топовый 3-литрровый дизель выдавал 193 л.с.

Мощность версии M5 достигала 400 л.с.

Подавляющее большинство предлагаемых в Украине BMW E39 на европейской регистрации оборудованы дизельными двигателями. Наиболее распространенные – рядные турбодизельные шестерки объемом 2,5 и 3,0 литра с маркировками M51 и M57 соответственно. Они, как и многие моторы BMW того времени, страдают повышенным расходом масла уже после 150-200 тыс км пробега.

Двигатель с маркировкой M51 считается более надежным

Традиционно слабым местом рядных 6-цилиндровых высокофорсированных моторов является прокладка ГБЦ. Даже кратковременный перегрев двигателя ведет к температурным деформациям головки блока, в результате чего нарушатся герметичность прокладки. Устранение подобных неисправностей обходится в 800-1500 долларов.

3-литровый М57 имеет более сложную конструкцию

Но вышеуказанные неприятности, как правило, являются следствием некорректной работы системы охлаждения. После 150-200 тыс. км пробега выходит из строя вискомуфта привода вентилятора охлаждения. Верный признак ее неисправности – повышается температура двигателя в пробках. Если этого вовремя не заметить и не заменить деталь стоимостью 50-80 долларов, дорогостоящий ремонт мотора гарантирован.

Важно вовремя заметить выход из строя вискомуфты

Также причинами перегрева может стать подклинивающий термостат (40-50 долларов) или одна из множества копеечных резиновых прокладок системы охлаждения. Кроме того слабым местом считаются пластиковые фланцы радиатора охлаждения. При их повреждении приходится менять радиатор целиком. Его цена 100-200 долларов.

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После 300-350 тыс км пробега в 2,5-литровых дизелях (M51) и 3-литрововм дизельном двигателе (M57) растягивается цепь привода газораспределительного механизма. Ее замена требует наличия специального оборудования и достаточно высокой квалификации мастера. Комплект из цепи, звездочек, натяжителей и успокоителей обойдется в 200-300 долларов. Примерно столько же будет стоить и работа по их замене.

Замена цепи ГРМ требует высокой квалификации мастера и наличия специнструмента

Топливная система дизельных БМВ 5

Топливная система высокофорсированных дизелей требовательна к качеству топлива. Слабым местом можно считать подкачивающий топливный насос низкого давления, установленный в баке. Одной из причин его выхода из строя специалисты называют езду «на лампочке», с практически пустым баком. Деталь стоит 40-120 долларов. Еще 20-40 придется отдать за работу по его замене.

Подкачивающий насос – самая уязвимая часть топливной системы

Иногда выходит из строя регулятор давления топлива – компактная деталь стоимостью 150-200 долларов. Нередко дают сбой и топливные форсунки. (200-600 долларов за каждую) Если в моторе с маркировкой M51 их извлечение из ГБЦ особых проблем не вызывает, то из 3-литрового М57 достать их бывает не просто, требуется специальный инструмент. Если и он оказывается бессилен – приходится снимать головку блока цилиндров. Бюджет такого мероприятия в итоге может легко перевалить за 1000 долларов.

ТНВД потребует реставрации после 300 тыс. км пробега

Топливный насос высокого давления, при своевременной замене фильтров и использовании качественного топлива служит до 300-400 тыс км. Его реставрация обходится в 600-800 долларов, а работы по снятию и установке еще в 200-400. Для сравнения цена нового ТНВД – 1800 долларов.

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Около 300 тысяч километров служит и турбина. Ее реставрация обходится в 300-500 долларов. Примерно такой же ресурс и у демпферных маховиков (только для версий механической коробкой передач). Цена нового неоригинального маховика – 500-800 долларов. Еще 50-100 долларов придется отдать за работу по его замене.

Некоторые умельцы меняют демпферный маховик на обычный, теряя не только в комфорте, но и в долговечности деталей двигателя и трансмиссии

Автоматические коробки передач, при условии своевременного и качественного обслуживания, особых нареканий не вызывают. Их слабое место – соленоиды первой и задней передач. Стоят они коло 100-150 долларов за штучку. За их замену придется заплатить схожую сумму. Опытные сервисмены рекомендуют не экономить на масле АКПП – бюджет на его замену достигаете 200-300 долларов.

Для продления срока службы насоса рекомендуется менять жидкость гидроусилителя раз в 40 тыс. км.

Небольшой ресурс у насоса гидроусилителя – он начинает подвывать после 200-250 тыс км пробега. Его реставрация обходится в 100-150 долларов, но после нее специалисты рекомендуют заменить все шланги и жидкость и бачек гидроусилителя, поскольку в бачке находится фильтр.

Подвеска BMW E39

Передняя подвеска состоит из склонных к просадке через 300-400 тыс км пробега пружин (по 30-60 долларов за штуку), набора алюминиевых рычагов, которые в наших условиях имеют ресурс 50-80 тыс км и стоят около 200 долларов за оригинальный комплект. Амортизаторы передней подвески имеют ресурс аналогичный пружинам - около 300 тыс. км и стоят по 80-100 долларов за штуку.

Комплект рычагов передней подвески стоит около 200 долларов

Задняя многорычажная подвеска по части ресурса и стоимости пружин и амортизаторов мало чем отличается от передней. Зато более сложная система рычагов служит дольше – вмешательства требуются раз в 100-150 тыс. км. Вот только бюджеты таких вмешательств более существенны. Сайлетблоки, рычаги, плавающие шарниры и подушки задней балки обойдутся в 400-500 долларов. Еще 200-300 будет стоить работа по их замене.

Ссканер для самостоятельной диагностики стоит около 40 долларов

Электрика дизельных версий BMW 5 E39 относительно надежна. Сбои в работе датчиков чаще всего бывают вызваны старческими болезнями - окисленными разъемами, трухлявыми проводами и нарушенной изоляцией проводки. Для самостоятельной диагностики не лишним станет приобретение сканера BMW INPA – его стоимость составляет около 40 долларов.

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На первый взгляд BMW 5 E39 на европейской регистрации кажется привлекательным для приобретения вариантом. Но следует понимать, что содержание такого автомобиля обходится вовсе не дешево. К тому же этот автомобиль очень сложно будет сдать на разборку за вменяемые деньги. Кроме того достаточно сложно найти BMW 5 E39 в действительно хорошем состоянии.