Mercedes GLC Coupe 2024 року дебютує в середині березня зі збільшеним кузовом. Планується плагін-гібрид з дизельним двигуном.

На даний момент Mercedes GLC зібрав понад два мільйони продажів у всьому світі, оскільки він замінив GLK у 2015 році. Близько 400 000 одиниць, або 20 відсотків від загального обсягу, було створено GLC Coupe, який перейде на наступне покоління в середині березня.

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Нам повідомляють, що GLC Coupe буде на 32 міліметри довшим за попередній, а його загальна довжина складе 4763 мм. 15 мм додаткової довжини піде на колісну базу, яка тепер становить 2888 мм. Збільшені пропорції принесуть дивіденди всередині, де просторіша кабіна вміщатиме 545 літрів із задніми сидіннями на місці, або на 45 літрів більше, ніж у попередника.

Складіть заднє сидіння і отримаєте 1390 літрів. Для гібридних версій, що підключаються до електромережі, об’єм багажника збільшено на 30 літрів до 390 літрів або 1200 літрів після опускання задніх сидінь.

Mercedes каже, що плоске днище та витонченіші кришки бічних дзеркал зроблять GLC Coupe трохи більш слизьким, зменшивши коефіцієнт лобового опору з 0,30 у попередньої моделі до Cd 0,29. Природно, що еволюційний зовнішній стиль і революційний інтер’єр звичайної форми GLC будуть перенесені.

У салоні має бути трохи тихіше порівняно зі старою моделлю завдяки використанню матеріалу на основі бітуму в тунелі трансмісії. Запланована опціональна пневматична підвіска, а також позашляховий пакет із 360-градусною камерою з функцією Transparent Hood, яка забезпечує відеозйомку з-під передньої частини автомобіля.

М’які гібридні бензинові та дизельні двигуни, ймовірно, будуть перенесені з GLC. Німецький виробник підтверджує, що буде три гібридні версії з акумулятором ємністю 24,8 кВт-год. Два будуть засновані на бензинових двигунах, а третій буде дизель-електричним гібридом, відомим як GLC300de Coupe. Усі три PHEV використовуватимуть 2,0-літрові чотирициліндрові двигуни та підтримуватимуть максимальну зарядну потужність 60 кВт, у цьому випадку знадобиться менше 20 хвилин, щоб зарядити батарею з 10 до 80 відсотків.

Незалежно від комплектації Mercedes GLC Coupe 2024 року матиме повний привід 4Matic і дев’ятиступінчасту автоматичну коробку передач. Логіка говорить нам, що незабаром з’являться моделі AMG 43 і 63 з 402 і 671 к.с. відповідно. Флагман буде гібридом із колосальним 1020 Нм крутного моменту. Очікуйте, що пікантні версії з Аффальтербаха з’являться у 2024 році.