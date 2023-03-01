Mercedes GLC Coupe в 2024 году дебютирует в середине марта с увеличенным кузовом. Планируется плагин-гибрид с дизельным двигателем.

На данный момент Mercedes GLC собрал более двух миллионов продаж по всему миру, поскольку он заменил GLK в 2015 году. Около 400 000 единиц, или 20 процентов от общего объема, было создано GLC Coupe, который перейдет на следующее поколение в середине марта.

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Нам сообщают, что GLC Coupe будет на 32 миллиметра длиннее предыдущего, а его общая длина составит 4763 мм. 15 мм дополнительной длины уйдет на колесную базу, которая теперь составляет 2888 мм. Увеличенные пропорции принесут дивиденды внутри, где более просторная кабина будет вмещать 545 литров с задними сиденьями на месте, или на 45 литров больше, чем у предшественника.

Сложите заднее сиденье и получите 1390 литров. Для подключаемых к электросети гибридных версий объем багажника увеличен на 30 литров до 390 литров или 1200 литров после опускания задних сидений.

Mercedes говорит, что плоское днище и более изящные крышки боковых зеркал сделают GLC Coupe чуть более скользким, уменьшив коэффициент лобового сопротивления с 0,30 у предыдущей модели до Cd 0,29. Естественно, что эволюционный внешний стиль и революционный интерьер обычной формы GLC будут перенесены.

В салоне должно быть немного тише по сравнению со старой моделью благодаря использованию материала на основе битума в туннеле трансмиссии. Планируется опциональная пневматическая подвеска, а также внедорожный пакет с 360-градусной камерой с функцией Transparent Hood, которая обеспечивает видеосъемку из-под передней части автомобиля.

Мягкие гибридные бензиновые и дизельные двигатели, вероятно, будут перенесены из GLC. Немецкий производитель подтверждает, что будет три гибридные версии с аккумулятором емкостью 24,8 кВт-ч. Два будут основаны на бензиновых двигателях, а третий будет являться дизель-электрическим гибридом, известным как GLC300de Coupe. Все три PHEV используют 2,0-литровые четырехцилиндровые двигатели и будут поддерживать максимальную зарядную мощность 60 кВт, в этом случае потребуется менее 20 минут, чтобы зарядить батарею с 10 до 80 процентов.

Независимо от комплектации Mercedes GLC Coupe 2024 будет иметь полный привод 4Matic и девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Логика говорит нам, что в скором времени появятся модели AMG 43 и 63 из 402 и 671 л.с. в соответствии. Флагман будет гибридом с колоссальным 1020 Нм крутящего момента. Ожидайте, что пикантные версии Аффальтербаха появятся в 2024 году.