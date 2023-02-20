Mercedes-Benz представить нові компактні моделі у 2023 році. Натомість лнійка компактних автомобілів Mercedes-Benz найближчими роками скоротиться з семи до чотирьох моделей.

Компанія Mercedes-Benz розсекретить компактний автомобіль нового покоління у 2023 році. Це у розмові з Automotive News підтвердив голова німецької марки Ола Калленіус.

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За його словами, інвестиції в розвиток лінійки компактів не припиняться, проте автовиробник зосередиться тільки на найуспішніших автомобілях. В результаті перегляду гами машин початкового рівня їх кількість скоротиться з семи до чотирьох.

Цього року можна чекати на анонс і перші офіційні тизери компактної моделі нового покоління, яка замінить собою актуальні A-Class і B-Class. Відомо, що в основу новинки ляже платформа MMA, яка призначена як для автомобілів з ДВЗ, так і електрифікованих. Виробництво запустять 2024 року.

Калленіус охарактеризував майбутній компакт як «розкішний автомобіль початкового рівня», іншими словами, він призначений для тих, хто має намір пересісти на машину класом вище. Але і коштуватиме така модель буде дорожче, ніж нинішні A-Class та B-Class.

У Mercedes-Benz готові до того, що зі скороченням модельної лінійки та збільшенням вартості частка продажу компактних машин до 2026 року значно скоротиться. В даний час, з урахуванням реалізації Smart, такі автомобілі займають частку 29 відсотків у загальному обсязі продажів Mercedes-Benz Group.

На сьогоднішній день, Mercedes-Benz представлений на європейському ринку сімома компактними моделями: це A-клас, B-клас, седан A-класу, купе CLA, універсал CLA, а також кросовери GLA і GLB.