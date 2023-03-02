Компанія оголосила про відкликання майже 53 000 автомобілів Sprinter і Freightliner Sprinter VS30 2019 і 2020 років випуску через потенційний ризик пожежі.

Проблема не пов'язана безпосередньо з двигуном автомобіля. Однак двигун повітродувки системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря може мати невідповідну схему, що може спричинити перегрів джгута проводів і потенційну пожежу.

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Національне управління безпеки дорожнього руху США поки що не повідомляє про реальні випадки загоряння транспортних засобів.

Mercedes-Benz каже, що 52 993 транспортні засоби потенційно можуть постраждати від проблеми, і що дилери перенесуть і замінять запобіжник і джгут проводів двигуна повітродувки, якщо це необхідно, безкоштовно.

Якщо у вас є Sprinter 2019-2020 років випуску, на який потенційно може виникнути проблема, корисно знати, що Mercedes рекомендує використовувати ці автомобілі з двигуном повітродувки HVAC у ручному режимі, коли двигун увімкнено. Не використовуйте максимальну швидкість повітродувки або налаштування найнижчої/найвищої температури, поки ваш фургон не перевірить дилер.