Компания объявила об отзыве почти 53 000 автомобилей Sprinter и Freightliner Sprinter VS30 2019 и 2020 годов выпуска из-за потенциального риска пожара.

Проблема не связана напрямую с двигателем автомобиля. Однако двигатель воздуходувки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может иметь несоответствующую схему, что может повлечь за собой перегрев жгута проводов и потенциальный пожар.

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Национальное управление безопасности дорожного движения США пока не сообщает о реальных случаях возгорания транспортных средств.

Mercedes-Benz говорит, что 52 993 транспортных средства могут пострадать от проблемы, и что дилеры перенесут и заменят предохранитель и жгут проводов двигателя воздуходувки, если это необходимо, бесплатно.

Если у вас есть Sprinter 2019-2020 годов выпуска, на который может возникнуть проблема, полезно знать, что Mercedes рекомендует использовать эти автомобили с двигателем воздуходувки HVAC в ручном режиме, когда двигатель включен. Не используйте максимальную скорость воздуходувки или настройку самой низкой/высокой температуры, пока ваш фургон не проверит дилер.