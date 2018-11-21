З фірмовим тюнінгом від Mercedes, X-Class перетворився на блискавичний пікап, з яким можна встигнути на усі розпродажі у місті та за його межами.

Підрозділ Mercedes-Benz з США підготував особливий пікап для “чорної п'ятниці”: X-Class Storm Edition.

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Особлива модифікація X-Class Storm Edition створена на основі моделі X250d Power, яка оснащується 190-сильним 2,1-літровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач.

Фото: Mercedes-Benz X-Class Storm Edition / Mercedes-Benz

Особливістю Storm Edition є кришка вантажного відсіку, графіка у вигляді блискавок в задній частині автомобіля, а також чорна дуга безпеки за кабіною. Шкіряне оздоблення салону, навігаційна система, камера заднього виду, світлодіодні фари та 19-дюймові диски входять в оснащення цієї версії.

Також пікапу виділили нові підніжки, бризковики та тканинні килимки в салоні. На додачу дилери запропонують ще й 2-годинну програму навчання водінню на бездоріжжі. Є нюанс: купити X-Class Storm Edition не можна, лише узяти в 3-річний лізинг.



Фото: Mercedes-Benz Vito Black Friday / Mercedes-Benz

Кому не потрібен пікап, ті можуть придивитися до фургона Mercedes-Benz Vito в особливій версії Black Friday. Машину запропонують в зі спортивним обвісом і сірими шильдиками. Мінівен також пропонується виключно у лізинг на 4 роки.

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