Протягом наступного року німецький автовиробник виведе на ринок як мінімум сім свіжих моделей.

Квартальний звіт Mercedes-Benz розкрив плани компанії з виводу на ринок нових моделей протягом наступного року.

Зображення дозволяє побачити не лише останні новинки Mercedes, що вийшли протягом року, та ще чекають на свій дебют до його кінця, але й перспективні моделі.

У списку значаться новий B-клас, перший в історії марки електричний кросовер EQC та електричний eSprinter. Ці моделі вже справили офіційний дебют, хоча й позначені, як моделі 2019 року.

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Трохи зачекати доведеться тим, хто сподівається придбати новий CLA та його більш практичну версію шутінг-брейк.



Фото: тестовий мул Mercedes-Benz GLS / Мotor1

Кросовери GLC та GLC Coupe ближче до середини року оновляться. Приблизно у той же час має дебютувати абсолютно новий флагманський позашляховик Mercedes-Benz GLS, котрий стане конкурентом нещодавно представленому BMW X7.

На зображенні можна помітити таємничий “8-й компактний автомобіль”. Швидше за все під тентом ховається абсолютно нова модель GLB – кросовер, що за формами нагдує GLK з потужністю G-класу та комфортом седану A-класу.

У 2019 році Mercedes представить новий V-клас – Vito та Vaino. Враховуючи, що нинішнє покоління моделі вийшло на ринок лише чотири роки тому, скоріш за все, мова йде лише про фейсліфтинг.

Остання модель зі списку майбутніх прем’єр викликає запитання – днями стало відомо, що компанія Renault, яка напряму причетна до випуску компактних сіті-карів, вирішила відмовитись від партнерства – чи з’явиться взагалі нове покоління smart. З іншого боку достеменно відомо, що до кінця наступного року модель буде оновлено. Також у ЗМІ ширились чутки про те, що наступний smart випускатиметься виключно як електрокар.

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