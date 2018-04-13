Новенький Mercedes X-Class вже сфотографували в Україні. Що правда обставини, за яких робили фотосесію досить дивні.

Батько та син опинились серед річки на затонулому автомобілі. На місце події вислали рятувальників державного пожежно-рятувального поста смт Великий Бичків.

В Управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпаття повідомили, що випадок трапився вчора, в межах смт Великий Бичків Рахівського району.

Попереньо, стало відомо, що чоловік вирішив помити свій "Мерседес". Під'їхавши ближче до води, він не відчув, що його позашляховик провалився, а річка понесла авто по течії. На той час у авто знаходився сам водій, та його неповнолітній син.

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Викликані рятувальники спрацювали швидко, підставивши драбину, спочатку витягнули дитину, а згодом батька. Вже після, як люди були в безпеці рятувальники, за допомогою буксирувального тросу, витягнули з водяної пастки й автівку.