Швейцарські складні ножі, різноманітні "мульти-тули" - багато чоловіків не виходять з дому без таких багатофункціональних речей у своїй кишені, не кажучи вже про багажник автомобіля, у якому обов'язково має бути набір інструментів. Land Rover запропонував кишеньковий "мульти-тул" зручного формату.

Багатофункціональний інструмент, що має габарити звичайної банківської картки і легко поміщається у гаманці – чи це не мрія кожного чоловіка. Такий інструмент пропонує підрозділ аксесуарів марки Land Rover.

У цьому девайсі прекрасно усе. Форма, розмір, можливості навіть ціна. Невеличкий сталевий гаджет поєднує 11 інструментів. Шість з них – ключі для гайок різного розміру. Також є плоска викрутка, невелика загострена поверхня для обрізання дроту чи мотузки, а ще індикатор протектору шини. Бонус – відкривачка для напоїв.

Компактний інструмент має габарити пластикової банківської картки, а отже з легкістю поміститься в кишеньку бідь-якого гаманця. Його також можна носити на кільці від ключів або у спеціальному замшовому чохлі.

Замовити картку-ключ можна в інтернет-магазині Land Rover по ціні близько 460 грн.

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