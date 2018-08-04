Michelin працює над технологією, яка дозволить за допомогою 3D-принтерів відновлювати зношені шини.

Старше покоління напевно пам'ятає шини, які називались "наварки". Ще за часів СРСР стерті покришки не викидали, а відновлювали методом приклеювання нового протектора поверх зношеного. Правда, для відновлених таким чином шин був передбачений ряд обмежень. Зокрема їх не можна було встановлювати на передню вісь.

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Нова ідея компанії Michelin полягає в тому, що на спеціальних станціях водії зможуть відтворити на шинах будь-який малюнок протектора – від зимового з безліччю ламелей до літніх полуслік. Тільки замість "наварки" буде використана технологія 3D друку.



За словами директора з наукових розробок Michelin Сирила Роже, до масштабного промислового впровадження 3D-друку ще дуже далеко, але його команда добилася в цій області значних успіхів. При цьому основною проблемою в компанії бачать створення відповідної інфраструктури.



Крім екологічності та високої ефективності витрачання енергії, така технологія дозволить отримати доступ до інформації про стан шин через спеціальний додаток. Далі дані "по хмарі" будуть надходити на принтер, який вибере необхідний малюнок протектора для конкретної пори року.



Розробка подібних технологій є частиною стратегії Visionary Concept. В рамках програми Michelin також розглядає можливість заміни окремих компонентів гумової суміші, які зараз виготовляються з нафтопродуктів, на подрібнену деревину.