Microsoft вклала два мільярди доларів в Cruise - підрозділ General Motors (GM) з виробництва безпілотних автомобілів, повідомляє Financial Times.

Газета уточнює, що це перше велике вкладення Microsoft в розробку безпілотних автомобілів, хоча у компанії є бізнес, пов'язаний з підключеними автомобілями, який поставляє технології для таких виробників як Volkswagen, BMW і Ford.

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Cruise буде використовувати Azure, хмарну платформу Microsoft, а корпорація, в свою чергу, «використовує відносини з Cruise для подальшого розширення в транспортному секторі», додає The Verge. Як уточнює FT, після інвестицій Microsoft оцінка компанії Cruise зросла до 30 мільярдів доларів.

Cruise в 2020 році представила прототип повністю безпілотного автомобіля Cruise Origin, у якого немає керма, педалей і будь-яких елементів управління, які може використовувати людина. Автомобіль планують виробляти на заводі GM в Детройті.