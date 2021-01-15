Міністерство промисловості та інформаційних технологій (MIIT) Китаю опублікувало проект постанови, яке дозволить випробування автомобілів без водія на автомагістралях.

Технології розроблені, повідомляє регулятор, і дозріли для практичного освоєння. Дана ініціатива поставить Китай в один ряд з США, Великобританією і деякими країнами Європи, де подібні дозволи давно видаються.

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Проект постанови відкритий для обговорення. Якщо серйозних заперечень не буде, незабаром на автомагістралях Піднебесної з'являться машини, в яких водій основну частину часу буде залишатися стороннім спостерігачем, і лише в особливих випадках буде брати керування на себе. Поїздки автономних машин без людини-спостерігача будуть заборонені, як це робиться в інших країнах.

До цього року в Китаї були дозволені випробування автомобілів з автопілотом тільки в спеціальних зонах і в окремих районах деяких міст. У Німеччині, наприклад, рух самоврядних автомобілів по автомагістралях дозволяється з 2011 року. Даються подібні дозволи також у Великобританії і в деяких штатах США, наприклад, в Каліфорнії і Флориді.

Як кажуть розробники автопілотів, рух по хайвею одночасно простіше і складніше. Простіше тому, що на трасі перешкод набагато менше, ніж на міських вулицях. Але оскільки швидкості руху істотно вище, системи автомобіля схильні вносити істотну погрішність в оцінку дорожньої ситуації, що становить загрозу для життя і здоров'я пасажирів та інших учасників руху.

Тим не менше, влада Китаю сповнені оптимізму і розраховують, що до 2030 року на дорогах країни буде не менше 24% машин з системами допомоги 4-го рівня, який передбачає майже повне автономне водіння.