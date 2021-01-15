Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая опубликовало проект постановления, которое позволит испытания автомобилей без водителя на автомагистралях.

Технологии разработаны, сообщает регулятор, и созрели для практического освоения. Данная инициатива поставит Китай в один ряд с США, Великобританией и некоторыми странами Европы, где подобные разрешения давно выдаются.

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Проект постановления открыт для обсуждения. Если серьезных возражений не будет, вскоре на автомагистралях Поднебесной появятся машины, в которых водитель основную часть времени будет оставаться сторонним наблюдателем, и лишь в особых случаях будет брать управление на себя. Поездки автономных машин без человека-наблюдателя будут запрещены, как это делается в других странах.

До этого года в Китае были разрешены испытания автомобилей с автопилотом только в специальных зонах и в отдельных районах некоторых городов. В Германии, например, движение самоуправляемых автомобилей по автомагистралям разрешается с 2011 года. Даются подобные разрешения также в Великобритании и в некоторых штатах США, например, в Калифорнии и Флориде.

Как говорят разработчики автопилотов, движение по хайвею одновременно проще и сложнее. Проще в том, что на трассе препятствий гораздо меньше, чем на городских улицах. Но поскольку скорости движения существенно выше, системы автомобиля склонны вносить существенную погрешность в оценке дорожной ситуации, представляющей угрозу для жизни и здоровья пассажиров и других участников движения.

Тем не менее, власти Китая полны оптимизма и рассчитывают, что к 2030 году на дорогах страны будет не менее 24% машин с системами помощи 4-го уровня, который предусматривает почти полное автономное вождение.