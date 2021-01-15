В Верховной Раде работают над законопроектом, который запрещает любую музыку в салонах общественного транспорта.

Об этом рассказал депутат от "евросолидарности" Владимир Вятрович в эфире канала "Украина 24". "Этот закон простой, но очень необходимый и очевидный. Его цель – ограничить возможность "акустического насилия" над пассажирами. Пассажир не должен разделять какие-то предпочтения водителя, музыкальные или кинематографические. Каждый желающий может слушать все, что он хочет в общественном транспорте, имея наушники это нормальная мировая и европейская практика", – сказал он.

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Депутат рассказал, какое должно быть наказание для эффективности этой инициативы. "К сожалению, чтобы к этому прийти в Украине, нужно принять отдельный закон, было много скандалов, связанных с тем, что пассажиров даже высаживали. Я тоже был участником таких горячих споров. Надеюсь, после принятия закона такого не будет. Если говорить об ответственности – она ​​будет лежать на перевозчике, которого могут лишить лицензии. Есть все основания для того, чтобы парламент спокойно принял этот закон", – сказал нардеп.

Напомним, что бывший глава Института национальной памяти Украины, а сейчас – депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович внес на рассмотрение украинского парламента проект закона, которым регулируется сфера воспроизведения аудио- и видеопродукции в украинском общественном транспорте.