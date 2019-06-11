Музыка не только создает настроение, но и влияет на стиль вождения и реакции водителя.

Чтобы выяснить, как музыкальное сопровождение влияет на водителей, британское издание Auto Express и компания IAM Roadsmart провели эксперимент, который показал интересные результаты.

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Тесты проводились на гиперреалистических симуляторах. Подопытные сначала намотали несколько кругов по трассе, чтобы определить контрольный показатель. Точкой отсчета стали 4 минуты и 34 секунды, необходимые для преодоления двух кругов.

Первой музыкальной композицией, под которую пришлось ехать подопытным, была тяжелая хэви-метал композиция от Slipknot, включенная на высокой громкости. Жесткий музыкальный трек значительно усложнил задачу, пилоту стало сложнее плавно ускоряться и тормозить. В результате время прохождения двух кругов увеличилось на 14 секунд, при этом водитель часто слишком резко вел себя с органами управления, а при торможении переехал стоп-линию на два корпуса автомобиля.

После нескольких кругов в тишине, пилотам включили фортепианную музыку “Вариации Голдберга” Иоганна Баха. Тихая, успокаивающая музыка является полной противоположностью хэви-металла. Хотя значительной разницы в темпе, по сравнению со Slipknot, пилот не показал – результат оказался на 12 секунд ниже базового. Зато водитель остановил машину четко перед финишной линией.

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Следующим треком была композиция Shake It Off от Тейлор Свифт. Энергичная поп-музыка по влиянию оказалась ближайшей к тишине – результат прохождения двух кругов был лишь на 2 секунды хуже, чем контрольный. Но автомобиль выехал за стоп-линию на три корпуса.

Плейлист закрывала хип-хоп композиция Humble Кендрика Ламара. Не слишком быстрый, но ритмичный трек не оказывал заметного отвлекающего влияния на темп – результат всего на 1 секунду хуже контрольного. Однако торможение в этом случае стало настоящей проблемой для пилота: автомобиль выехал за стоп-линию аж на 4 длины машины.

Эксперт IAM Roadsmart пояснил, что поп и рэп, возможно, не были бы такими отвлекающими композициями, если бы их не проигрывали на оглушающей громкости, потому что любая громкая музыка будет отвлекать внимание, при этом легкая музыка на разумной громкости является желанным и комфортным сопровождением в дороге для большинства водителей.

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