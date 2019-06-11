Первый электрокар "Ауди" меньше полугода на рынке, а уже успел отличиться серьезной проблемой.

Североамериканское подразделение Audi объявило сервисную кампанию для владельцев электрокаров e-tron. Под нее подпадают 540 автомобилей из 1644 проданных в США.

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Audi e-tron является первым самостоятельным электрокаром немецкого производителя, а потому имеет повышенное внимание к себе. Как сообщили в Audi of America, в конструкции электрокара было обнаружено уязвимое место, которое может стать причиной возгорания батарей под полом. Причиной неполадки стала мелкая деталь.

Представитель компании сообщил, что через недостаточно плотную заглушку в системе электрооборудования “при определенных условиях” может попасть влага, тем самым вызвав короткое замыкание и, вероятно, критическую неисправность – возгорание. Упомянутая втулка ставится только на Audi e-tron. Она находится между зарядным портом и батареей. При этом влагу в системе датчики обнаруживают и сообщают об опасности водителю с помощью желтого индикатора на приборной панели.

В случае, если электрокар все же вспыхнет, Audi рекомендует немедленно припарковать его на открытой площадке и выключить. Покупателям рекомендуют обратиться за помощью в службу поддержки Audi для буксировки машины в сервисный центр. Отзывная кампания стартует в августе.

По словам представителя Audi, в Европе, где e-tron продается с декабря, зафиксировано пять случаев активации желтого индикатора, но до возгорания и травм дело не дошло ни разу. Поэтому владельцы электрокаров могут продолжать спокойно ездить на них, дожидаясь августовского ремонта. А тем, кто опасается использовать e-tron, компания предлагает выдать подменный автомобиль с ДВС и топливную карту на $800.

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