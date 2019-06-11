Перший електрокар "Ауді" менш як півроку на ринку, а вже встиг відзначитись серйозною проблемою.

Північноамериканський підрозділ Audi оголосив сервісну кампанію для власників електрокарів e-tron. Під неї підпадають 540 автомобілів з 1644 проданих у США.

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Audi e-tron є першим самостійним електрокаром німецького виробника, а тому має підвищену увагу до себе. Як повідомили в Audi of America, в конструкції електрокара було виявлене вразливе місце, яке може стати причиною займання блоку батарей під підлогою. Причиною неполадки стала дрібна деталь.

Речник компанії повідомив, що через недостатньо щільну заглушку у системі в електрообладнання “за певних умов” може потрапити волога, тим самим спричинивши коротке замикання і, ймовірно, критичну несправність – загоряння. Згадана втулка ставиться тільки на Audi e-tron. Вона знаходиться між зарядним портом і батареєю. При цьому вологу в системі виявляють датчики і повідомляють про небезпеку водієві за допомогою жовтого індикатора на приладовій панелі.

У разі, якщо електрокар усе ж спалахне, Audi рекомендує негайно припаркувати його на відкритому майданчику і вимкненути. Покупцям рекомендують звернутися за допомогою в службу підтримки Audi для буксирування машини в сервісний центр. Відклична кампанія стартує в серпні.

За словами речника Audi, в Європі, де e-tron продається з грудня, зафіксовано п'ять випадків активації жовтого індикатора, але до загоряння і травм справа не дійшла жодного разу. Тож власники електрокарів можуть продовжувати спокійно їздити на них, чекаючи серпневого ремонту. А тим, хто побоюється використовувати e-tron, компанія пропонує видати підмінний автомобіль з ДВЗ і паливну карту на $800.

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