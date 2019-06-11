Музика не лише створює настрій, а й впливає на стиль водіння та реакції водія.

Аби з'ясувати, як музичний супровід впливає на водіїв, британське видання Auto Express та компанія IAM Roadsmart провели експеримент, який показав цікаві результати.

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Тести проводились на гіперреалістичних симуляторах. Піддослідні спочатку намотали кілька кіл трасою, аби визначити контрольний показник. Точкою відліку стали 4 хвилини і 34 секунди, необхідні для подолання двох кіл.

Першою музичною композицією, під яку довелось їхати піддослідним, була важка хеві-метал композиція від Slipknot. Увімкнена на високій гучності. Жорсткий музичний трек значно ускладнив завдання, пілоту стало складніше плавно прискорюватися і гальмувати. У результаті час проходження двох кіл збільшився на 14 секунд, при цьому водій часто занадто різко поводився з органами управління, а при гальмуванні переїхав стоп-лінію на два корпуси автомобіля.

Після кількох кіл в тиші, пілотам увімкнули фортепіанну музику “Варіації Голдберга” Йоганна Баха. Тиха, заспокійлива музика є повною протилежністю хеві-металу. Хоча значної різниці у темпі, порівняно зі Slipknot, пілот не показав – результат виявився на 12 секунд нижче базового. Зате водій зупинив машину чітко перед фінішною лінією.

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Наступним треком була композиція Shake It Off від Тейлор Свіфт. Енергійна поп-музика за впливом виявилась найближчою до тиші – результат проходження двох кіл був лише на 2 секунди гіршим, за контрольний. Але автомобіль виїхав за стоп-лінію на три корпуси.

Плейліст закривала хіп-хоп композиція Humble Кендріка Ламара. Не надто швидкий, але ритмічний трек не чинив помітного відволікаючого впливу на темп – результат лише на 1 секунду гірший за контрольний. Однак гальмування у цьому випадку стало справжньою проблемою для пілота: автомобіль виїхав за стоп-лінію аж на 4 довжини машини.

Експерт IAM Roadsmart пояснив, що поп і реп, можливо, не були б такими відволікаючими композиціями, якби їх не програвали на приголомшуючий гучності, тому що будь-яка гучна музика буде відволікати увагу, при цьому легка музика на розумної гучності є бажаним і комфортним супроводом в дорозі для більшості водіїв.

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