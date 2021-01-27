Концепція нової системи Microsoft побудована навколо технології доповненої реальності. З її допомогою водій зможе помічати об'єкти, які в звичайній ситуації неможливо розглянути через погану погоду.

Туман завжди був великою проблемою для водіїв, однак в недалекому майбутньому технології, можливо, дозволять менше залежати від погодних умов. Новий патент Microsoft, зареєстрований у Відомстві по патентах і товарних знаків США (USPTO), описується як “Окуляри доповненої реальності з прогнозними управлінням зовнішнім пристроєм на основі введення подій”.

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За цим складним формулюванням ховається досить проста концептуально, але технологічно складна система. Її суть в наступному: комп'ютер отримує зображення з працюючих в короткохвильовому інфрачервоному діапазоні камер, обробляє дані і виводить на окуляри доповненої реальності або проекційний дисплей (HUD). Таким чином об'єкти, частково або повністю приховані туманом, димом, снігом або дощем, отримують більш контрастні обриси.

Зрозуміло, поки це всього лише патент, який може ніколи не отримати серійного застосування. Однак він показує, в якому напрямку рухаються розробники нових технологій і що можна очікувати від них у майбутньому.

Так, наприклад, Volkswagen розробив проекційний дисплей з ефектом доповненої реальності для електромобілів ID.3 і ID4. На відміну від звичних проекційних дисплеїв, які дублюють важливу інформацію приладової панелі на невелику ділянку лобового скла або допоміжне скло над “приборкою”, нові head-up-дисплеї Volkswagen своєю роботою нагадують вид від першої особи в автомобільних симуляторах на зразок Need for Speed.