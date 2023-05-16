Запаси різних видів пального мінімальні, оскільки зберігається загроза повітряних атак на нафтобази та інші місця зберігання пального.

У разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них Україна зможе задовольняти максимум на 30 днів. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

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За словами Колісника, необхідно створити мінімальні запаси нафтопродуктів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту.

"Сьогодні у разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більш як 10-30 днів за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Цього критично мало, враховуючи усю підступність ворога, з яким ми маємо справу, не можна виключати ризику чергової спроби позбавити нас пального", - зазначив він.

Такі заходи передбачає законопроект № 9024, що визначає основні правові, організаційні та фінансово-економічні засади створення і функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Документ обговорюється в парламенті.