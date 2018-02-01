Саймон Хамфріс поділився власним баченням транспортної системи наступних десятиліть. Водіям у ньому немає місця.

Технології автономного водіння та електрифікація можуть кардинально змінити наші дороги та принципи транспортування. Шеф-дизайнер Toyota поділився своїм баченням ситуації.

У інтерв’ю Reuters Саймон Хамфріс сказав, що бачить майбутнє, де автомобілі перетворюються на універсальні засоби для пересування а персональні транспортні засоби є прерогативою ультра-розкішного класу. Дизайнер пояснив, що автономний транспорт та електрифікація можуть відкинути потребу у приватних автомобілях.

Таким чином, надумку пана Хамфріса, каршеринг та громадський транспорт стане основою усієї транспортної системи. Універсальні транспортні засоби, про які говорив дизайнер, Toyota нещодавно показала у вигляді концепції. Суть її полягає у використанні мобільної платформи з відкритим інтер'єром, котру можна налаштовувати залежно від потреб – вона може перетворюватись на пасажирський чи вантажний транспорт, слугувати для доставки товарів тощо.

Наостанок Хемфріс зазначив: "Сучасні автомобілі усе ще побудовані за сторічною схемою – двигун, за ним кермо, за котрим водій. Тепер це змінюється і коли немає необхідності тримати руль – відкривається цілий світ можливостей”.

Читайте також: Kia знімає рекламу своїх автомобілів в Україні