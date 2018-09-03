Підготовчі роботи до ремонту мосту Метро планують розпочати із 7 до 14 вересня, рух мостом буде обмежено.

У вересні місяці поточного року буде розпочато капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку. Із 7 до 14 вересня планується розпочати підготовчі роботи. Про це повідомили у КК “Київавтодор”.

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I етап робіт передбачає ремонт 2-х смуг руху в напрямку центру міста. Звертаємо увагу водіїв, що упродовж виконання ремонтних робіт рух транспорту буде здійснюватися зустрічним напрямком в обидві сторони.

У рамках капітального ремонту буде проведено ремонт та підсилення прогонових будов мосту, відремонтовані опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.