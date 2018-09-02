Для тих, кому набридло штовхатися в маршрутках, Volkswagen Polo третього покоління може стати відмінною "навчальною конячкою" – його часто купують в якості першого автомобіля, а потім користуються довгі роки.

Простий, надійний і недорогий в експлуатації Volkswagen Polo третього покоління, не дивлячись на досить пристойний вік, він випускався з 1994 по 2001 рік, досі здатний виконувати функцію утилітарного міського авто.

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Зараз за авто української реєстрації продавці просять від 2 500 до 5 000 доларів. Аналогічні машини з європейськими номерами коштують від 600 до 2 500 доларів. При цьому основна маса екземплярів в непоганому технічному стані знаходиться в діапазоні 1 000 – 1 300 доларів. Volkswagen Polo третього покоління міг бути хетчбеком, седаном чи універсалом

Кузов Фольксваген Поло

Арки задніх коліс, днище і пороги – найслабші, в плані корозійної стійкості, місця кузова. Але якщо за автомобілем належним чином стежили і проводили додаткову антикорозійну обробку, він збережеться в хорошому стані. По опору іржі він цілком порівнянний зі своїм старшим братом Volkswagen Golf.

Оброблені антикором екзкмпляри довго залишаються в хорошому стані

Мотори Volkswagen Polo

Переважна більшість "Половичків" третього покоління бензинові. Найбільш поширені двигуни – восьмиклапанники об'ємом 1,4 і 1,6 л. Їх можна вважати найбільш вдалими. Крім стандартної заміни робочих рідин, фільтрів, ременів і свічок, іншого обслуговування вони не потребують. Нормальний ресурс до заміни поршневих кілець (так званого середнього ремонту) – 300-400 тис. км. Бюджет операції 400-500 доларів.

Восьмиклапанний мотор об'ємом 1,4 л. – найпоширеніший і надійний

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Рідше зустрічаються літрові чотирициліндрові (!) атмосферні мотори потужністю 50 к. с. Вони теж непогано себе зарекомендували, проте відрізняються від своїх більш потужних побратимів меншим ресурсом при фактично такій ж вартості середнього ремонту. Крім того на них не рекомендують ставити ГБО.

Атмосферні дизельні мотори об'ємом 1,9 л. вважаються дуже надійними і володіють ресурсом, що перевищує 500-600 тис. км пробігу. А ось з надувними дизелями проблем набагато більше. Детальніше про них можна почитати в оглядах Volkswagen Golf и Volkswagen Passat.

Трансмісія Фольксваген Поло

Механічні коробки передач у Volkswagen Polo дуже надійні. Єдиний мінус – часто (раз в 40-50 тис км) виходить з ладу трос зчеплення. А ось з автоматами бувають проблеми більш вагомі. Найбільш поширені, пов'язані з течею масла і несвоєчасним її усуненням. Коробка, яка втратила частину робочої рідини, досить швидко приходить в непридатність. Ремонт дорогий – бюджет запросто перевалить за 800-1000 доларів. Набагато простіше придбати аналогічний вузол на розбиранні.

Автомати, що встановлюються на Фольксваген Поло, не відрізнялися надійністю

Підвіска Volkswagen Polo

Передня підвіска проста і надійна. Частота втручань в неї безпосередньо залежить від якості запчастин. Наприклад, якщо не пошкодувати грошей і поставити всі сайлетблоки, кульові опори, наконечники рульових тяг і самі тяги від хорошого виробника, вони проїдуть 80-100 тис. км. і обійдуться в 150-200 доларів. Якщо ж економити на запчастинах, то і ресурс їх зменшиться пропорційно витратам.

Проста підвіска непогано справляється з нашими дорогами

Задня підвіска дуже проста – балка, два сайлетблока і пружини з амортизаторами. До речі, підвищеного навантаження Polo не любить. Поширюється це на варіанти з кузовом універсал. Але заміна просілих задніх пружин і витеклих амортизаторів коштуватиме 100-200 доларів, в залежності від якості запчастин.

Окремо механіки відзначають досить частий вихід з ладу передніх маточинних підшипників, особливо в автомобілів, які довго стояли. Але їх заміна коштує не дорого – 30-40 доларів за кожен.

Електрообладнання Volkswagen Polo

Якихось системних проблем з електрообладнанням Volkswagen Polo відзначено не було. Іноді виходять з ладу моторчик вентилятора охолодження двигуна, клаксон і приводи центрального замку. Але в цілому, в силу простоти конструкції і невеликої кількості компонентів, електрообладнання у Polo досить надійне.

Рекомендації Авто24

Недорогий і досить надійний Polo часто купують в якості першого автомобіля, а потім їздять на ньому довго, не бажаючи продавати. Природно, це стосується екземплярів з українською реєстрацією.

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З приводу європейської реєстрації не все так райдужно. "На бляхах" цих автомобілів досить багато, і у випадку недоцільності їх легалізації (у проекті закону навмисно відсікаються автомобілі такого віку) подіти їх нікуди. На розбиранні за них дадуть дуже невелику суму. Але якщо орієнтуватися хоча б на рік експлуатації, така покупка може виявитися вигідною.