Для тех, кому надоело толкаться в маршрутках, Volkswagen Polo третьего поколения может стать отличной "учебной лошадкой" – его часто покупают в качестве первого автомобиля, а затем пользуются долгие годы.

Простой, надежный и недорогой в эксплуатации Volkswagen Polo третьего поколения, несмотря на довольно приличный возраст, ведь он выпускался с 1994 по 2001 год, до сих пор способен выполнять функцию утилитарного городского авто.

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Сейчас за Volkswagen Polo третьего поколения на украинской регистрации продавцы просят от 2 500 до 5 000 долларов.





Volkswagen Polo третьего поколения мог быть хэтчбеком, седаном или универсалом

Кузов Фольксваген Поло

Арки задних колес, днище и пороги – самые слабые в плане коррозионной стойкости места кузова. Но если за автомобилем должным образом следили и проводили дополнительную антикоррозийную обработку, он сохранится в хорошем состоянии. По сопротивлению ржавчине он вполне сравним со своим старшим братом Volkswagen Golf.





Обработанные антикором экземпляры долго остаются в хорошем состоянии

Моторы Volkswagen Polo

Подавляющее большинство "Половичков" третьего поколения бензиновые. Наиболее распространенные двигатели – восьмиклапанники объемом 1,4 и 1,6 л. Их можно считать наиболее удачными. Кроме стандартной замены рабочих жидкостей, фильтров, ремней и свечей, другого обслуживания они не требуют. Нормальный ресурс до замены поршневых колец (так называемого среднего ремонта) – 300-400 тыс. км. Бюджет операции 400-500 долларов.

Восьмиклапанный мотор объемом 1,4 л. – самый распространенный и надежный

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Реже встречаются литровые четырехцилиндровые (!) атмосферные моторы мощностью 50 к. с. Они тоже неплохо себя зарекомендовали, однако отличаются от своих более мощных собратьев меньшим ресурсом при фактически такой же стоимости среднего ремонта. Кроме того на них не рекомендуют ставить ГБО.

Атмосферные дизельные моторы объемом 1,9 л. считаются очень надежными и обладают ресурсом, что превышает 500-600 тыс. км пробега. А вот с надувными дизелями проблем гораздо больше. Подробнее о них можно почитать в обзорах Volkswagen Golf и Volkswagen Passat.

Трансмиссия Фольксваген Поло

Механические коробки передач в Volkswagen Polo очень надежные. Единственный минус – часто (раз в 40-50 тыс км) выходит из строя трос сцепления. А вот с автоматами бывают проблемы более весомые. Наиболее распространенные, связанные с течью масла и несвоевременным ее устранением. Коробка, которая потеряла часть рабочей жидкости, довольно быстро приходит в негодность. Ремонт дорогой – бюджет запросто перевалит за 800-1000 долларов. Гораздо проще купить аналогичный узел на разборке.

Автоматы, которые устанавливались на Фольксваген Поло, не отличались надежностью

Подвеска Volkswagen Polo

Передняя подвеска простая и надежная. Частота вмешательств в нее непосредственно зависит от качества запчастей. Например, если не пожалеть денег и поставить все сайлетблоки, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и сами тяги от хорошего производителя, они проедут 80-100 тыс. км. и обойдутся в 150-200 долларов. Если же экономить на запчастях, то и ресурс их уменьшится пропорционально расходам.

Простая подвеска неплохо справляется с нашими дорогами

Задняя подвеска очень простая – балка, два сайлетблока и пружины с амортизаторами. Кстати, повышенной нагрузки Polo не любит. Распространяется это на варианты с кузовом универсал. Но замена просевших задних пружин и вытекших амортизаторов будет стоить 100-200 долларов, в зависимости от качества запчастей.

Отдельно механики отмечают достаточно частый выход из строя передних ступичных подшипников, особенно у автомобилей, которые долго стояли. Но их замена стоит недорого – 30-40 долларов за каждый.

Электрооборудование Volkswagen Polo

Каких-то системных проблем с электрооборудованием Volkswagen Polo отмечено не было. Иногда выходят из строя моторчик вентилятора охлаждения двигателя, клаксон и приводы центрального замка. Но в целом, в силу простоты конструкции и небольшого количества компонентов, электрооборудование Polo достаточно надежное.

Рекомендации Авто24

Недорогой и достаточно надежный Polo часто покупают в качестве первого автомобиля, а потом ездят на нем долго, не желая продавать.

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