Успех четвертого поколения Volkswagen Golf был обусловлен удачной ценовой политикой, относительной простотой конструкции, надежностью основных узлов и агрегатов, а также отменными эксплуатационными характеристиками.

Популярный автомобиль Volkswagen Golf IV, ставший эталоном своего класса, выпускался с 1997 по 2004 год. Всего в мире было выпущено более четырех миллионов экземпляров.

Цена на Фольксваген Гольф 4 в Украине

Volkswagen Golf IV в кузове универсал встречается довольно часто

В нашей стране достаточно много Volkswagen Golf с украинской регистрацией. Сейчас владельцы этих машин оценивают их стоимость от 4500 до 7500 долларов. Варианты с европейской пропиской стоят от 1500 до 3000 долларов.

Проблемы с кузовом Фольксваген Гольф 4

Кузов Golf IV был полностью оцинкованный – это хорошо сказывается на коррозионной стойкости. Подвержены рыжей болезни оказались лишь нижние части передних крыльев, пороги и низ дверей. Впрочем, побитые ржавчиной проблемные места встречаются довольно редко. Их целостность во многом зависит от аккуратности прежних владельцев.

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Ремонт и обслуживание двигателей VW Golf IV

Бензиновые моторы объемом 1,4 и 1,6 л. обладают небольшим моторесурсом

Моторная гамма Golf IV была достаточно широкой. Бензиновые моторы начинались со слабенького 1.4 л, выдающего 75 л.с. и заканчивались 3.2-литровым VR6 с отдачей в 241 л.с. Все дизельные моторы были одного объема 1.9 литра, но их мощность варьировалась от 68 л.с. до 150 л. с.

Дизельные двигателя отличаются экономичностью

Сейчас среди актуальных для покупки вариантах “на бляхах” чаще всего встречаются бензиновые моторы объемом 1,4 л. и 1,6 л, а также дизеля с турбоннадувом.

Атмосферные дизеля встречаются редко.Их ценят за надежность и долговечность

Атмосферные варианты дизельного двигателя (с маркировкой AGP и AQM) встречаются кране редко, но если такой попадется, к нему стоит присмотреться. Скромные динамические характеристики компенсируются небольшим расходом топлива и феноменальной надежностью – при своевременном и качественном обслуживании ресурс таких двигателей достигает 600 – 800 тыс. км.

Насос-форсунки очень требователны к качеству топлива

Турбированные дизеля производились не только с обычной топливной системой, но и с насос-форсунками. Последние обладали достаточно высокой литровой мощностью. (Маркировка двигателя ATD, AXR, AJM, AUY, ASZ и ARL) они очень требовательны к качеству топлива и не отличаются долговечностью. Нормальный ресурс насос-форсунок – 250 – 300 тыс. км. После этого они, чаще всего требуют замены. Цена одной оригинальной форсунки 650 – 700 долларов, а их в моторе четыре и менять желательно комплектом. На разборке каждая форсунка стоит по 100 – 150 долларов, но их состояние и оставшиеся ресурс под вопросом. Трудоемкая и работа по замене форсунок. За нее просят - 150 – 200 долларов на неофициальном сервисе.

Турбодизельный мотор с обычным ТНВД менее требователен к качеству топлива

Турбодизеля с обычной топливной системой (маркировка AGR, ALH, AHF, и ASV) более надежны. Проблемы возникают лишь с турбиной после 300 - 400 тыс. км пробега. Решение этого вопроса обходится в 400 – 600 долларов. Стандартная топливная система относительно надежна - ТНВД требует реставрации ближе к 400-500 тыс км (600-800 долларов с работой), а форсунки в этих двигателях легко поддаются реставрации и регулировке. Лишь иногда досаждает управляющая форсунка – цена новой оригинальной детали 150-200 долларов.

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Младшие бензиновые моторы обладают особой конструкцией ГРМ – в приводе используется два зубчатых ремня. Один связывает коленвал с одним из распредвалов, а второй – распредвалы между собой. Это немного усложняет облуживание. Комплект ремней и роликов стоит 60 – 120 долларов, а работа по их замене – 60-80 долларов. Ресурс моторов объемом 1,4 и 1,6 л. не очень большой – повышенный расход масла наблюдается после 250 – 300 тыс км. но и бюджет капиталки не слишком велик – 800 – 1000 долларов при условии использования неоригинальных запчастей.

Коробки передач и сцепление Фольксваген Гольф 4

Подавляющее большинство Volkswagen Golf IV оборудованы 5-ступенчатыми механическими коробками передач. Они крайне редко доставляют неприятности, чего не скажешь про автоматические коробки. У них после 250 – 300 тыс км пробега течь масла через все сальники и прокладки считается нормой, а разборка и сборка автомата для их замены – операция не дешевая. Если течь не устранить, уровень масла снижается до критического и начинается пробуксовка фрикционов, что очень быстро “убивает” коробку.

На дизельных версиях иногда приходится менять сцепление вместе с маховиком

Нормальный ресурс сцепления на автомобилях с механической коробкой передач – 100 – 150 тыс км, его замена на версиях с бензиновыми моторами обходится 150-200 долларов. С дизельными версиями сложнее – на некоторых из них применяется демпферный маховик, который редко выхаживает более 300 тыс км. Цена оригинального комплекта сцепления с маховиком – около 900 долларов.

Обслуживание подвески Фольксваген Гольф 4

Передняя подвеска Volkswagen Golf IV одна из самых надежных в классе. Передние пружины и амортизаторы выхаживают по 250 – 300 тыс км. Ресурс шаровых опор и сайлетблоков передних рычагов гораздо скромнее – 60 – 80 тыс км., но их цена, особенно в неоригинальном исполнении, очень демократична - 60 – 100 долларов вместе с работой по их замене.

Передняя подвеска достаточно надежна и долговечна

Заднюю подвеску тоже можно считать беспроблемной. Сайлентблоки задней балки выхоживают по 250 – 300 тыс км. и стоят по 20 – 50 долларов за штуку. Ресурс задних пружин и амортизаторов тоже около 300 тыс км. При этом неоригинальные амортизаторы стоят по 40 – 60 долларов за штуку, а пружины можно приобрести по 60-120 долларов за пару.

Заднюю балку может вывести из строя только ДТП

Электрика Golf IV достаточно надежна. Диагностику практически всех систем можно производить самостоятельно с помощью обычного ноутбука и прибора VAG COM или его русифицированной версии “Вася диагност” стоимостью 40-60 долларов.

Прибор для диагностики всех электрических систем стоит 40-60 долларов

Стоит ли покупать Фольксваген Гольф 4

В целом Volkswagen Golf IV – достаточно надежный и недорогой в эксплуатации автомобиль.