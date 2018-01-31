Один з клієнтів британської компанії Qwest вирішив переробити свою Tesla Model S P90D в універсал.

Британцеві дуже сподобався електромобіль, але відсутність версії в кузові універсал його сильно бентежила. Справа в тому, що йому необхідно додаткове місце для перевезення улюбленого пса, а возити його на задньому сидінні звичайної Tesla Model S не дуже зручно.

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Компанія Qwest вирішила його проблему, виконавши задню частину електромобіля з вуглецевого волокна. Таке доопрацювання збільшило масу автомобіля всього на 12 кг. Обем багажника збільшився на 210 літрів. Вартість модернізації склала 70 тис. фунтів стерлінгів.