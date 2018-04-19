Новинка Mitsubishi Eclipse Cross має модний купеподібний кузов, сучасні технологічні рішення та дуже яскравий "фірмовий" колір.

В столичному КВЦ "Парковий" 19 квітня 2018 року презентовано нову модель кросовера японського бренду Mitsubishi, який стане першим представником нового позиціонування марки. Це Mitsubishi Eclipse Cross, одна з найбільш очікуваних моделей на українському ринку.

Eclipse Cross – кросовер, який доповнить лінійку компактних SUV бренду Mitsubishi, що представлені нині моделями ASX та Outlander.

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Дизайн Eclipse Cross виконано в кузові купе-кросовера, модному зараз серед молодіжної аудиторії. Він залишився впізнаваним як Mitsubishi завдяки рішенню передньої частини в стилі "Динамічний щит". Однак Екліпс Крос має більш спортивний силует та цікаве рішення задньої частини кузову, аніж представники існуючого модельного ряду.

Яскравість кольору, в тому числі “фірмового” яскраво-червоного, забезпечується завдяки інноваційній технології фарбування.

Розробники Mitsubishi Eclipse Cross обіцяють добру динаміку та керованість новинки. Для цього на авто встановлено комплексну систему стабілізації S-AWC (Super-All Wheel Control), яка поєднує електронне управляння повного приводу з розподілом крутного моменту між лівими і правими колесами за рахунок вибіркового гальмування.

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Для поверхонь зі слизькою поверхнею чи брудом в Eclipse Cross передбачено кілька режимів руху: AUTO, SNOW та GRAVEL.

На українському ринку Eclipse Cross представлений у трьох комплектаціях з абсолютно новим 1,5-літровим 4-циліндровим бензиновим турбодвигуном. Він агрегатується з 6-швидкісною механічною або автоматичною трансмісією зі спортивним режимом.

Дивіться відео трансляції презентації Mitsubishi Eclipse Cross в Україні (початок о 20:00):

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