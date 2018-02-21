На справді мова йде лише про назву. Концепт електричного кроссовера, який буде представлено в Женеві матиме ім’я e-Evolution, яке читається так само, як назва популярного серед любителів тюнінгу автомобіля.

Схоже, альянс Mitsubishi з Renault-Nissan дозволить японському автовиробнику трохи підняти голову і подивитись в сторону сучасних технологій. Запланована на Женевський автосалон презентація електричного кроссовера – найкраще тому підтвердження.

Нагадаємо, що японський автовиробник перебував в доволі скрутному економічному становищі, але Renault-Nissan після процедури злиття інвестував в компанію 2,3 мільярда доларів. Такий крок дозволить Mitsubishi зайняти міцні позиції на ринку.

Концепт вже не новий і встиг засвітитись на автомобільних оглядинах. Але цього разу розробка обіцяє стати більш проробленою і наближеною до реального виробництва.

Силова установка кросовера Mitsubishi e-Evolution представляє з себе три електромотори - один спереду на передню вісь, а два задніх на кожне колесо з'єднані активним міжколісним диференціалом з електронним управлінням.

Фішкою e-Evolution є система допомоги водієві з штучним інтелектом. Купа датчиків збирає для водія інформацію про дорожні умови, навколишнє оточення, дорожні знаки і стежить за поведінкою водія. При цьому система регулярно нагадує про себе повідомленнями на екранах або голосом, рекомендуючи ті чи інші дії.

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Деталі про характеристики концепту і перспективи виходу його в серійне виробництво поки не розголошуються. Однак заяви як самої Mitsubishi, так і альянсу Renault-Nissan про випуск до 2022 року дюжини нових електричних моделей цілком ясно натякають на те, що гірші часи для Mitsubishi позаду.

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