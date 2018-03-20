Суперкомпактний хетчбек вже кілька років не випускається. Останнім стало шосте покоління моделі. Нині з'явилась інформація про можливий вихід сьомої генерації.

Гійом Картьє, головний менеджер з продажу Mitsubishi в Європі, на Женевському автосалоні мав бесіду з журналістом британського видання Autocar. За його словами, Мітсубіші розробляє конкурента для Renault Clio.

Як пояснив топ-менеджер, остаточне рішення про запровадження нової моделі наразі не прийнято, оскільки продажі малолітражки мають сягати 100 тисяч щороку, аби витрати на її створення були виправданими.

Наразі компанія випускає модель, близьку за параметрами до Colt – Mitsubishi Mirage. Минулого року стало відомо, що японці вирішили уніфікувати свій компакт з Renault Clio, згідно політики альянсу цих двох виробників. Мова йде про платформу CMF-B (на котрій базується також Nissan Micra). Показники продажів Mirage залишають бажати кращого – за рік було продано близько 50 тисяч машин, тож наступний Mirage, цілком ймовірно, буде знову перейменований у Colt. Так чи інакше реформація модельного ряду Mitsubishi відбудеться не раніше 2020-го року, оскільки до кінця десятиліття модельна гама виробника вже сформована.

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