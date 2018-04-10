Півмільйона гривень за "єврономера". Такий штраф виписали багатодітній матері із Запоріжжя, яка користувалася автомобілем на польській реєстрації.

Двадцятирічний автомобіль не витримав переїзду з Європи в Запоріжжя – зламалася коробка передач. Машину жінка отримала за дорученням і, відповідно до закону, кожні десять днів повинна була на ній перетинати кордон. Інакше штраф.

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Транспорт сім'ї був необхідний, адже старший син пересувається на інвалідному візку. Декілька разів на тиждень його потрібно возити до лікарів. Але скористатися автомобілем з іноземною реєстрацією так жодного разу і не вдалося.

"Я її поставила гараж і вона стоїть. Мені прийшов лист від митниці з'явитися і пояснити чому машина не виїхала. Я приїхала, пояснила ситуацію, надала документи, що у мене машина поламана. Надала документи, що ми багатодітна сім'я, дитина – інвалід. Ось і вони мені сказали сплатите штраф", – розповідає жителька Запоріжжя Світлана Зайцева.

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Заплатити довелося вісім з половиною тисяч гривень. Але незабаром автовласниця отримала нове повідомлення. Митниця звинуватила її в несплаті податків і знову виписала штраф, на цей раз значно більший. "Повісили на мене статтю 485-ту, це триста неоподатковуваних, тобто півмільйона", – скаржиться жінка.

Ця сума – недоотримані від автовласниці платежі, але в триразовому розмірі, кажуть митники. Штраф Світлана Зайцева має намір оскаржити в суді. "Якщо вже штраф цей нараховано згідно статті митного кодексу то скасувати його може тільки вищестоящий орган або суд, і навіть сама митниця, яка винесла його, скасувати не може", – говорить адвокат Іван Черкашин.

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У минулому році і в перші місяці нинішнього року тільки в Запорізькій області за несплату податків оштрафували двадцять шість власників авто з єврономерами. Загальна сума понад вісімнадцять мільйонів гривень.