Мотоциклам та мопедам дозволили їздити смугами громадського транспорту

Сьогодні, 1 квітня, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови “Про внесення змін до Правил дорожнього руху щодо надання переваги в русі мопедам та мотоциклам”. Також ця інформація продубльована на офіційному сайті МВС. Прокоментував її й речник поліції. Отже, на першотравневий жарт не схоже.

Читайте також: Мотоциклісти знову на дорогах: як не потрапити з ними в аварію

Головна мета документа – зменшення заторів, підвищення рівня безпеки мопедистів та мотоциклістів на дорогах, а також гармонізація законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього pyxy із законодавством країн Європи.

“Відтепер у пункті 2.16 чітко зазначено, що водії мотоциклів (за винятком мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок і триколісних транспортних засобів) можуть рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. Таке саме право отримали й водії мопедів, що закріплено в підпункті "б" цього пункту”, – написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Наразі у правилах дорожнього руху взагалі немає пункту 2.16. Очевидно, зміни будуть внесені найближчим часом.

Наразі пункт 2.16 взагалі відсутній у правилах дорожнього руху. Очевидно, зміни будуть внесені найближчим часом.