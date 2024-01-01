Мотоциклам и мопедам разрешили ездить по полосам общественного транспорта

Сегодня, 1 апреля, Кабинет министров Украины принял проект постановления “О внесении изменений в Правила дорожного движения относительно предоставления преимущества в движении мопедам и мотоциклам”. Также эта информация продублирована на официальном сайте МВД. Прокомментировал ее и представитель полиции. Так что, на первомайскую шутку не похоже.

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Главная цель документа – уменьшение пробок, повышение уровня безопасности мопедистов и мотоциклистов на дорогах, а также гармонизация законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного pyxy с законодательством стран Европы.

“Отныне в пункте 2.16 четко указано, что водители мотоциклов (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок и трехколесных транспортных средств) могут двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств. Такое же право получили и водители мопедов, что закреплено в подпункте "б" этого пункта”, – написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Сейчас в правилах дорожного движения вообще нет пункта 2.16 Очевидно, изменения будут внесены в ближайшее время.

Сейчас пункт 2.16 вообще отсутствует в правилах дорожного движения. Очевидно, изменения будут внесены в ближайшее время.