Можливість паркування на тротуарі доведена через суд

Водій, якого оштрафували за неправильну парковку просив - скасувати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 340,00 грн. за ч. 1 ст. 122 КУпАП та закрити провадження по справі про адміністративне правопорушення відносно нього. Спірний штраф скасовано рішенням шостого апеляційного адміністративного суду (№761/20034/24 від 29.01.2025 р.). Про це пише protocol.ua.

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В постанові вбачалося, що його транспортний засіб “land Rover Defender”, на вул. Волоська, 24 в м. Києві, поставлено на стоянку на тротуарі, де нема місць, позначених відповідними дорожніми знаками.

Суд першої інстанції - задовольнив вимоги водія і спірну постанову скасував, як і штраф. Суд мотивував своє рішення тим, що відповідачем не було надано до суду доказів в підтвердження факту вчинення позивачем адміністративного правопорушення.

Подавши апеляційну скаргу, Департамент територіального контролю у своїй скарзі зазначив, що оскаржувана постанова по справі про адміністративне правопорушення є законною та обґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що зі змісту фотофіксації вбачається, що транспортний засіб, залишено для стоянки на тротуарі у місці, де немає місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками, а посилання позивача на положення пункту 15.10 “в” ПДР є необґрунтованими та безпідставними, оскільки транспортний засіб було розміщено на тротуарі, а не на краю тротуару.

ПДР України пункті 15.10 “б” п. визначають, що стоянка забороняється на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками). Разом з тим, за пунктом ПДР України 15.10 “в” п. стоянка забороняється на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м.

Отже, хоча за загальним правилом стоянка забороняється на тротуарах крім визначених для цього місць, законодавець допускає можливість стоянки легкових автомобілів та мотоциклів на краю тротуару, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри.

Викладене свідчить, що оскаржувана постанова прийнята інспектором без наявних на те правових підстав з огляду на відсутність належних і допустимих доказів.