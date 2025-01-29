Возможность парковки на тротуаре доказана через суд

Водитель, которого оштрафовали за неправильную парковку просил - отменить постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 340,00 грн. по ч. 1 ст. 122 КУоАП и закрыть производство по делу об административном правонарушении в отношении него. Спорный штраф отменен решением шестого апелляционного административного суда (№761/20034/24 от 29.01.2025 г.). Об этом пишет protocol.ua.

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В постановлении усматривалось, что его транспортное средство “land Rover Defender”, на ул. Волошская, 24 в г. Киеве, поставлено на стоянку на тротуаре, где нет мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками.

Суд первой инстанции - удовлетворил требования водителя и спорное постановление отменил, как и штраф. Суд мотивировал свое решение тем, что ответчиком не было предоставлено в суд доказательств в подтверждение факта совершения истцом административного правонарушения.

Подав апелляционную жалобу, Департамент территориального контроля в своей жалобе отметил, что обжалуемое постановление по делу об административном правонарушении является законным и обоснованным. В частности, апеллянт отмечает, что из содержания фотофиксации усматривается, что транспортное средство, оставлено для стоянки на тротуаре в месте, где нет мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками, а ссылки истца на положения пункта 15.10 “в” ПДД являются необоснованными и безосновательными, поскольку транспортное средство было размещено на тротуаре, а не на краю тротуара.

ПДД Украины пункте 15.10 “б” п. определяют, что стоянка запрещается на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками). Вместе с тем, по пункту ПДД Украины 15.10 “в” п. стоянка запрещается на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м.

Итак, хотя по общему правилу стоянка запрещается на тротуарах кроме определенных для этого мест, законодатель допускает возможность стоянки легковых автомобилей и мотоциклов на краю тротуара, где для движения пешеходов остается не менее 2 метров.

Изложенное свидетельствует, что обжалуемое постановление принято инспектором без имеющихся на то правовых оснований ввиду отсутствия надлежащих и допустимых доказательств.